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        TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı

        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için ziyaretçi kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:50
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        TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı
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        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için ziyaretçi kayıtları başladı.

        TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları, medya ve üniversitelerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

        Adana Havalimanı'nda 2-6 Ekim'de düzenlenecek festival için ziyaretçi kayıtları başladı.

        Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST etkinlik alanına giriş için ziyaretçilerin kayıt yaptırması gerekiyor.

        Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçilere kayıt zorunluluğu bulunmayan TEKNOFEST'e kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler www.teknofest.org adresinden işlemlerini yaptırabilirler.

        TEKNOFEST Adana'da her yaştan ziyaretçi için etkinlikler sunulacak, hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri yer alacak.

        ​​​​​​​Ayrıca, bu yıl Antalya'da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak ve yarışma şampiyonlarına ödülleri Adana'da düzenlenecek festivalde verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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