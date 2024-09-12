TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için ziyaretçi kayıtları başladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları, medya ve üniversitelerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Adana Havalimanı'nda 2-6 Ekim'de düzenlenecek festival için ziyaretçi kayıtları başladı.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST etkinlik alanına giriş için ziyaretçilerin kayıt yaptırması gerekiyor.