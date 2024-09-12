Adana'da hamile eşini öldüren sanığın yargılanması sürdü

Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Demir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Emrah Demir'in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun dava dosyasına eklendiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Demir, savunmasında, olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu ileri sürdü.

Pişman olduğunu belirten Demir, "Ben uyuşturucu bağımlısı olan biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi hatırlamıyorum. Kayınvalidem ve kayınpederime acı çektirdiğim için çok üzgünüm. Başları sağ olsun. Eşimi öldürmemin nedeni uyuşturucu bağımlısı olmamdır." dedi.

Maktulün babası Ali ve annesi Belgin Turgut ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.