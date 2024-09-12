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        Adana'da hamile eşini öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:19
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        Adana'da hamile eşini öldüren sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Demir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, Emrah Demir'in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun dava dosyasına eklendiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini ifade etti.

        Demir, savunmasında, olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu ileri sürdü.

        Pişman olduğunu belirten Demir, "Ben uyuşturucu bağımlısı olan biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi hatırlamıyorum. Kayınvalidem ve kayınpederime acı çektirdiğim için çok üzgünüm. Başları sağ olsun. Eşimi öldürmemin nedeni uyuşturucu bağımlısı olmamdır." dedi.

        Maktulün babası Ali ve annesi Belgin Turgut ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim 2023'te 5 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren Emrah Demir tutuklanmış, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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