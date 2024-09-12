AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da ziyaretlerde bulundu

İlçede devam eden projelerle ilgili de bilgi veren Zenbilci, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'ndeki çalışmaları anlattı.

Zenbilci, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak canlı hayvan pazarı inşaatının da devam ettiğini söyledi.

İlçede orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderildiğini belirten Zenbilci, TOKİ aracılığıyla yapılan konutların hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Partisinin Kozan İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Zenbilci, burada yaptığı açıklamada, ilçe halkının refahını artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.