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        AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:05
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        AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan ilçesini ziyaret etti.

        Zenbilci, ziyaretleri kapsamında Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde firma yetkilileriyle bir araya geldi.

        Partisinin Kozan İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Zenbilci, burada yaptığı açıklamada, ilçe halkının refahını artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

        İlçede orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderildiğini belirten Zenbilci, TOKİ aracılığıyla yapılan konutların hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

        Zenbilci, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak canlı hayvan pazarı inşaatının da devam ettiğini söyledi.

        İlçede devam eden projelerle ilgili de bilgi veren Zenbilci, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'ndeki çalışmaları anlattı.

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