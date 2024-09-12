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        Adana'da tartıştığı kızını öldürdüğü iddia edilen baba için müebbet hapis istendi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:16
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        Adana'da tartıştığı kızını öldürdüğü iddia edilen baba için müebbet hapis istendi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Turhan Özdemir ile müşteki anne Kadriye Özdemir, maktul Dilan Özdemir'in kardeşleri Mahmut ve Ömer Özdemir ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanık Turhan Özdemir'in kızları Ş.A. ve Dilan Özdemir'in telefon konuşmasını dinlediğini, kimlik için buluşacakları adrese önceden gittiğini, burada bıçakla saldırdığı Dilan Özdemir'in kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiğini bildirerek, sanık Turhan Özdemir'in "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Turhan Özdemir maktul Dilan Özdemir'in son 3 yıldır eve gelmediğini öne sürdü.

        Maktulün uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren Turhan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Kendisini yurda teslim etmiştik. Burada durmayıp kaçtı. Olay günü ben tesadüf eseri kızımla karşılaştım. Uyuşturucu almak için benden para istedi. Ben de üzerimde para olmadığını söyledim. Kendisine benimle eve gelmesini söyledim. Konuştuğumuz esnada Dilan Özdemir'in elinde bıçak vardı. Bana küfrederek 'senin evini yakacağım' dedi. Daha sonra bıçağı bana doğru salladı ve elime isabet etti. Ben bıçağı tuttum. Daha sonra bıçağı çekip kendine vurdu. Kesinlikle kızımı ben öldürmedim. Olay yerinde kızım ve benden başka da kimse yoktu. Esas hakkında mütalaaya karşı daha ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Maktulün annesi Kadriye Özdemir ise Dilan Özdemir'in 3 yıldır eve gelmediğini anlatarak, "Sürekli yurttan kaçıyordu. Eve geldiği sırada evden kaçıyordu. Bizi sürekli tehdit ediyordu. Hatta bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Evimizi yakacağını söylüyordu. Ben olayı görmedim. Sanık olan Turhan Özdemir'den şikayetçi değilim." dedi.

        Maktulün kardeşleri Mahmut ve Ömer Özdemir de babaları sanık Turhan Özdemir'den şikayetçi olmadıklarını söyledi.

        Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığını iddia ederek tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmış ve 27 Şubat'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Ağır yaralanan Dilan Özdemir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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