Adana'da tartıştığı kızını öldürdüğü iddia edilen baba için müebbet hapis istendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Turhan Özdemir ile müşteki anne Kadriye Özdemir, maktul Dilan Özdemir'in kardeşleri Mahmut ve Ömer Özdemir ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanık Turhan Özdemir'in kızları Ş.A. ve Dilan Özdemir'in telefon konuşmasını dinlediğini, kimlik için buluşacakları adrese önceden gittiğini, burada bıçakla saldırdığı Dilan Özdemir'in kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiğini bildirerek, sanık Turhan Özdemir'in "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Turhan Özdemir maktul Dilan Özdemir'in son 3 yıldır eve gelmediğini öne sürdü.

Maktulün uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren Turhan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kendisini yurda teslim etmiştik. Burada durmayıp kaçtı. Olay günü ben tesadüf eseri kızımla karşılaştım. Uyuşturucu almak için benden para istedi. Ben de üzerimde para olmadığını söyledim. Kendisine benimle eve gelmesini söyledim. Konuştuğumuz esnada Dilan Özdemir'in elinde bıçak vardı. Bana küfrederek 'senin evini yakacağım' dedi. Daha sonra bıçağı bana doğru salladı ve elime isabet etti. Ben bıçağı tuttum. Daha sonra bıçağı çekip kendine vurdu. Kesinlikle kızımı ben öldürmedim. Olay yerinde kızım ve benden başka da kimse yoktu. Esas hakkında mütalaaya karşı daha ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."