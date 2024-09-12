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        Adana'da bir kişinin ablasına kiraya verdiği evi kundakladığı iddia edildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin, ablasına kiraya verdiği evi kundaklayıp kaçtığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:22 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:22
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        Adana'da bir kişinin ablasına kiraya verdiği evi kundakladığı iddia edildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin, ablasına kiraya verdiği evi kundaklayıp kaçtığı öne sürüldü.

        Başak Mahallesi'nde Hülya Ç'nin (30), kardeşi Halil Ç'den kiraladığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

        Evin yandığını gören mahalle sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Polis, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve ikameti ateşe verip kaçtığı öne sürülen Halil Ç'yi (24) yakalamak için çalışma başlattı.

        Anne Halime Ç. (48), gazetecilere, oğlu Halil Ç'nin geçen yıl kız kardeşi K.Ç'yi (14) tabancayla bacağından vurarak yaraladığını, bugün de pompalı tüfekle kendisini hedef aldığını ancak saklanması üzerine ateş edemediğini söyledi.

        Oğlu Halil Ç'nin ağabeyini de öldürmekle tehdit edip kaçtığını iddia eden Halime Ç, eşiyle boşanma aşamasında olan kızının evindeki bütün eşyaların yandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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