Adana'da bir kişinin ablasına kiraya verdiği evi kundakladığı iddia edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin, ablasına kiraya verdiği evi kundaklayıp kaçtığı öne sürüldü.

Başak Mahallesi'nde Hülya Ç'nin (30), kardeşi Halil Ç'den kiraladığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

Evin yandığını gören mahalle sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Polis, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve ikameti ateşe verip kaçtığı öne sürülen Halil Ç'yi (24) yakalamak için çalışma başlattı.