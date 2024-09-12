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        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Adana'da başladı

        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Kelaynak Havacılık Kulübü'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:30 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:49
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        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Adana'da başladı
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        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Kelaynak Havacılık Kulübü'nde başladı.

        Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışmanın ilk gününde katılımcılara teknik bilgi verildi.

        Yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHA'ların teknik kontrolü ve test uçuşları yapıldı.

        Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine, gençleri bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmaya bu yıl 557 takımın başvurduğunu söyledi.

        Finale kalan takımların yarışmada rekabet edeceğini belirten Çelik, "Bu yıl 34 takımımız finale kaldı. Bu takımlar 3 farklı değerlendirme aşamasından geçti. 3 aşamayı başarıyla tamamlayan ekipler bugün buradalar." dedi.

        Çelik, yarışmada Malezya, Mısır ve Endonezya'dan da katılımcıların yer aldığını sözlerine ekledi.

        18 Ekim'e kadar sürecek yarışmanın ikinci gününde takımlar birincilik için mücadele edecek.

        Yarışmada birinciye 200 bin, ikinciye 150 bin ve üçüncüye de 120 bin lira ödül verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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