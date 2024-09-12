Adana Demirspor transfer yasağını kaldıramıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, FIFA tarafından verilen transfer yasağını "kaldıramayacaklarını" söyledi.

Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu yıl zor bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Transfer tahtasını açmak için uğraştıklarını anlatan Sancak, "Ama geldiğimiz noktada maalesef transfer tahtasını açamıyoruz. Parayı yatırsak bile 6 ay transfer yasağımız olacaktı. Şimdi 'şunu yaptım, bunu yaptım' diyecek durumda değilim. En azından var olanı korumak, almamız gereken maksimum puanları alıp 2'nci devre başlamadan transfer tahtasını açar vaziyete getirip, transferlerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sancak, ilk geldiği günden gösterdiği fedakarlığı sonra da göstereceğini vurgulayarak şunları aktardı: "Şimdi bizlere düşen görev hep beraber birlikte kenetlenip, bu süreci beraber aşmaktır. Başka çaremizde yok. Bunun dışında kim hareket ediyorsa Adana Demirspor'a en büyük ihaneti yapan olacaktır. Bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm. Benim hem Adana Demirspor'a hem de Adana Demirspor'a gönül veren herkese karşı sorumluluklarım var. O yüzden şu dakikadan itibaren diyorum ki hedefleri, emelleri olanlar geri durun, size ekmek yok. Adana Demirspor'a gönül verenler her şeyi bir tarafa bırakın hep birlikte bu girdaptan çıkalım."