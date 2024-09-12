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        Adanaspor, Innocent'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Bonke Innocent ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:40 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:40
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        Adanaspor, Innocent'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Bonke Innocent ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransız ekiplerinden Lorient forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Innocent, İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.

        Nijeryalı oyuncu, burada kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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