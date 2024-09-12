Adanaspor, Innocent'i kadrosuna kattı

Nijeryalı oyuncu, burada kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransız ekiplerinden Lorient forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Innocent, İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.

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