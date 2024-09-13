Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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