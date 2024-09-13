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        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

        Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 08:21 Güncelleme: 13.09.2024 - 08:31
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        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesindeki bazı ikametlere operasyon düzenledi.

        İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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