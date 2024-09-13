Adana'da öğrenci servisleri denetlendi
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kentin farklı noktalarında öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, servislerin uygunluk belgesi, servis annesi ve çalışma belgesi kontrolü gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.