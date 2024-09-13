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        Adana'da "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı

        Adana'nın Feke ilçesinde "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:21
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        Adana'da "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Devlet Bahçeli Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda, şiir dinletisi sunuldu.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Türk dünyasından gelen aşıklar konser verdi.

        Programa, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Feke Kaymakamı Şafak Karaca, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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