Adana'da "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı

Programa, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Feke Kaymakamı Şafak Karaca, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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