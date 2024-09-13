Adana'da "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı
Adana'nın Feke ilçesinde "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Adana'nın Feke ilçesinde "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Devlet Bahçeli Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda, şiir dinletisi sunuldu.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Türk dünyasından gelen aşıklar konser verdi.
Programa, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Feke Kaymakamı Şafak Karaca, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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