Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı
Adana'da narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adana'da narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-11 Eylül'de uyuşturucu suçlarından aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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