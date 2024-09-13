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        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yurdunun eski müdürü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:43
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        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yurdunun eski müdürü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın örgüt evlerinde kaldığını ve Bank Asya hesaplarında FETÖ elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

        Savcı ayrıca, sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olduğunu, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediğini, kod adı kullandığını ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan yurtta müdürlük yaptığını bildirerek, A.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savunması alınan sanık A.Ç, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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