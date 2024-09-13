Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 5 tutuklama

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Eylül'de Havuzlubahçe Mahallesi'nde akrabaları Abdulvahap O'ya ait oto yıkama dükkanının önünde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğrayan Abdullah O'nun ölmesi, kuzenleri Mehmet ve Şemsettin O'nun da yaralanmasıyla ilgili soruşturmasını sürdürdü.

        Ekipler, saldırıya karıştığı öne sürülen 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlılar Batuhan H. (26), B.O. (17), Orhan K. (25), Muhammet Y. O. (18) ve Ramazan Y. Ç. (18) yakalandı.

        Emniyete götürülen zanlılardan B.O'nun olayda motosikleti kullandığı, arkasında bulunan Batuhan H'nin silahla ateş ettiği, diğerlerinin de çevrede gözcülük yaptığı öne sürüldü.

        Abdullah O. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli Batuhan H'nin ifadesinde, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

        Güvenlik kamerasınca da görüntülenen silahlı saldırıda Abdullah O. hayatını kaybetmiş, yaralanan Şemsettin ve Mehmet O. ise sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası
        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı
        Adana'da "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı
        Adana'da "28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı
        Adana'da öğrenci servisleri denetlendi
        Adana'da öğrenci servisleri denetlendi
        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
        Adanaspor, Innocent'i kadrosuna kattı
        Adanaspor, Innocent'i kadrosuna kattı