Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da 16 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.
Adana'da 16 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesi 66026 Sokak'ta şüpheli gördükleri kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Kesinleşmiş 16 yıl 3 ay 24 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen Ali Hakan Kaya, ekiplerce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.