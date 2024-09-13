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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan tır sürücüsüne dava

        Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında 1 kişinin ölümüne 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tır sürücüsü hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:22
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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan tır sürücüsüne dava
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        Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında 1 kişinin ölümüne 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tır sürücüsü hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesinde 15 Mart'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Ceyda Erkoç'un (26) ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan tır sürücüsü H.İ.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince düzenlenen rapora yer verildi.

        Raporda, tır sürücüsü H.İ.D'nin seyir sırasında yola gereken dikkati vermediği, seyir durumunda yol, hava ve zemin şartlarına göre hareket etmediği, önünde seyreden araçlarla arasında gerekli mesafeyi bırakmadığı ifade edilerek, asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

        İddianamede trafik kazası tespit tutanağı, trafikçi bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunun dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        TAG Otoyolu'nda 15 Mart'ta çok sayıda aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ceyda Erkoç hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle tır sürücüsü H.İ.D. 16 Mart'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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