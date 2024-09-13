Türk Kızılaydan "Biz İyilik Severiz" projesiyle talasemi hastalarına destek

Türk Kızılay tarafından başlatılan "Biz İyilik Severiz" projesi kapsamında, "Akdeniz anemisi" olarak da bilinen talasemi hastaları için Adana'da kan bağışı alındı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Talasemi Federasyonu, Kan Hastalıkları Federasyonu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi işbirliğiyle yürütülen projenin ilk gününde, Türk Kızılay Adana Şubesi'nde kan bağışı programı düzenlendi.

Adana'da pilot uygulaması başlatılan projeyle, talasemi hastalarının kan ihtiyacının kesintisiz karşılanması hedefleniyor.

Türk Kızılay Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 6 bin talasemi hastası bulunduğunu söyledi. Hayata geçirdikleri projeyle talasemi hastalarının yanında olacaklarını belirten Demir, şöyle konuştu: "Amacımız dünyada en sık görülen genetik hastalıklardan biri olan talasemi hastalarımızın kan ihtiyacında yanlarında olmak, ihtiyaçlarını hemen gidermek. Ülkemizde yaklaşık 6 bin talasemi hastası olduğunu ve bunların daha sık olarak Akdeniz havzasında bulunan hastalar olduğunu görüyoruz. Bu amaçla pilot bir proje başlattık. Bu projede 250 hastayı uygulamaya kattık."