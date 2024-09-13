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        Şehit polis memuru Peksoy, Adana'da dualarla anıldı

        İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için Adana'da anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:29
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        Şehit polis memuru Peksoy, Adana'da dualarla anıldı
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        İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için Adana'da anma programı düzenlendi.

        Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Peksoy'un öğretmenlik yaptığı döneme ait fotoğrafların yer aldığı slayt gösterisinin de sunulduğu programa Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        İstanbul Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, kaldırıldığı Bağcılar Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde şehit olmuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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