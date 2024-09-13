Şehit polis memuru Peksoy, Adana'da dualarla anıldı

Peksoy'un öğretmenlik yaptığı döneme ait fotoğrafların yer aldığı slayt gösterisinin de sunulduğu programa Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul'da trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için Adana'da anma programı düzenlendi.

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