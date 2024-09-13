Adana'da Narin Güran'ın anısına fidan dikildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Atakent Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Narin'in adını ilelebet yaşatmak istediklerini söyledi.

Toplumun her kesimine sevginin nüfuz edilmesi gerektiğini belirten Demirçalı, şöyle devam etti:

"Burada, hayatının baharında minicik bir fidanken bizlerden koparılan, yaşam ve sevgi dolu kızımızın hatırasını ilelebet yaşatmak adına fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Hatıra fidanlığımızın Narin'in kalbindeki sonsuz sevgiyle büyüyüp gelişmesini, toplumun her kesimine bu sevginin nüfuz etmesini ve bu sayede sevgiden yoksun olan yüreklere bir nebze olsun sevgi tomurcukları ekmesini temenni ediyoruz."