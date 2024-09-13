Adana'da bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.
İlçenin Varsaklar Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde Fatih Öfkeli'ye ait orman ürünleri işleme tesisinde elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerine zarar verdi.
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