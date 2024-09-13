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        Adana'da bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:56
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        Adana'da bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

        İlçenin Varsaklar Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde Fatih Öfkeli'ye ait orman ürünleri işleme tesisinde elektrik kontağından yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerine zarar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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