Adanaspor, Abdoul Tapsoba'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Belçika ekibi Standard Liege forması giyen Abdoul Tapsoba İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.

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