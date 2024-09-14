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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 01:22 Güncelleme: 14.09.2024 - 01:28
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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Varsaklar Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 01 BZE 04 plakalı otomobil ile Uğur D'nin (33) yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kullandığı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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