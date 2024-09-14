Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon kamerada

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ile M.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.T. ise konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Polis, kuzeni Ş.T. ile siteden ayrılmak için cipe binen M.T'ye yönelik operasyon yaptı.

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