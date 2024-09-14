Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, bakanlıklarına bağlı kurumlarda denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın, çocuk, engelli ve şehit yakınlarına yönelik hizmet veren kurumlara yönelik kapsamlı denetimler sürüyor.

İl Müdürü Gökboğa da İl Müdür Yardımcısı Tarık Kanalıcı ile bakanlıklarına bağlı kurumlardaki hizmetleri, habersiz düzenledikleri denetimlerle kontrol etti.

Vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.