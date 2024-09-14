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        Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, bakanlıklarına bağlı kurumlarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:08
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        Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi
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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, bakanlıklarına bağlı kurumlarda denetim gerçekleştirdi.

        İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın, çocuk, engelli ve şehit yakınlarına yönelik hizmet veren kurumlara yönelik kapsamlı denetimler sürüyor.

        İl Müdürü Gökboğa da İl Müdür Yardımcısı Tarık Kanalıcı ile bakanlıklarına bağlı kurumlardaki hizmetleri, habersiz düzenledikleri denetimlerle kontrol etti.

        Vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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