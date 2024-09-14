Adana'da down sendromlu gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu.
Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polislik hayali kuran Karayel'i evinden ekip aracıyla aldı.
Polis üniformalarını giyen Karayel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüklerinde ağırlandı.
Polis memurlarıyla bir günlüğüne mesai arkadaşı olan Karayel, TOMA'dan anons da yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.