Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada Ali Metin Zorluer ve 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Zorluer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheliler C.K, H.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'in katlettiği Ayşenur'a veda!
        İsrail'in katlettiği Ayşenur'a veda!
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Sevgilisini öldürdü! 2 kişiyi yaraladı! Villada dehşet!
        Sevgilisini öldürdü! 2 kişiyi yaraladı! Villada dehşet!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!

        Benzer Haberler

        Adana'da down sendromlu gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        Adana'da down sendromlu gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        Adana'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması sürüyor
        Adana'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması sürüyor
        Uyuşturucu ticaretinin ardından polis operasyonu; o anlar kamerada
        Uyuşturucu ticaretinin ardından polis operasyonu; o anlar kamerada
        Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi
        Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi
        Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon k...
        Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon k...
        Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kamerada
        Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kamerada