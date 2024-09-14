Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheliler C.K, H.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Yaralılardan Zorluer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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