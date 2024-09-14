Adana'da çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü

Alevler kısa sürede 3 iş yerine daha sıçradı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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