Adana'da çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü
Adana'da çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.
Adana'da çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.
Merkez Seyhan ilçesindeki Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede 3 iş yerine daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.
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