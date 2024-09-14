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        Adana'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

        Adana'da sulama kanalına giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:30
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        Adana'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
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        Adana'da sulama kanalına giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

        Merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde sulama kanalına giren kişi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sualtı polisleri, kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedenini sudan çıkardı.

        Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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