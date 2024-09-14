Adana'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
Adana'da sulama kanalına giren kişi boğularak hayatını kaybetti.
Adana'da sulama kanalına giren kişi boğularak hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde sulama kanalına giren kişi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sualtı polisleri, kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedenini sudan çıkardı.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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