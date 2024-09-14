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        Adana'da okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okul servisinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 23:37 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:37
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        Adana'da okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okul servisinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Namık Kemal Mahallesi 65031 Sokak'ta, S.K. idaresindeki 01 S 0107 plakalı okul servisi, sokağa çıkan 4 yaşındaki Salih Ahmed'e çarptı.

        Aracın çocuğun üzerinden geçtiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Kaza, sokaktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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