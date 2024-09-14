Adana'da okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okul servisinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okul servisinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Namık Kemal Mahallesi 65031 Sokak'ta, S.K. idaresindeki 01 S 0107 plakalı okul servisi, sokağa çıkan 4 yaşındaki Salih Ahmed'e çarptı.
Aracın çocuğun üzerinden geçtiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaza, sokaktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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