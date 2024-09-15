Adana'da hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü ağır yaralandı

C.B. (35) idaresindeki 01 DUV 21 plakalı hafif ticari araç triportöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstiklal Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Mehmet Şerif İ. (80) idaresindeki 01 AYG 252 plakalı triportör, kaldırımdan yola indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje yöneldi.

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