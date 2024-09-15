Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 00:44 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İstiklal Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Mehmet Şerif İlhanlı (80) idaresindeki 01 AYG 252 plakalı triportör (3 tekerlekli motosiklet), kaldırımdan yola indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje yöneldi.

        Bu sırada C.B. (35) idaresindeki 01 DUV 21 plakalı hafif ticari araç triportöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan İlhanlı, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        'Netanyahu Lübnan'daki saldırıları genişletecek'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Osimhen tribünde!
        Osimhen tribünde!
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Adana'da okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Sulama kanalına giren 3 arkadaştan 1'i boğuldu
        Sulama kanalına giren 3 arkadaştan 1'i boğuldu