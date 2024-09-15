Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de 5. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 4 puanla 11. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yendiği rakibine ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup olmuştu.
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