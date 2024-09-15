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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:25
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

        Süper Lig'de 5. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 4 puanla 11. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yendiği rakibine ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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