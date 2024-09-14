Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi defnedildi
Adana'da dün girdiği sulama kanalında boğulan 14 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Adana'da dün girdiği sulama kanalında boğulan 14 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki kanalda yaşamını yitiren Suriye uyruklu Muhammed Ahmed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Küçükoba Mezarlığı'na götürülen cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze namazına aile ve yakınları katıldı.
Ahmed'in kuzeni İbrahim Mustafa, gazetecilere, çocuğun ağabeyinin de 2 yıl önce sulama kanalında boğulduğunu söyledi.
Beyazevler Mahallesi'nde dün girdiği sulama kanalında kaybolan Muhammed Ahmed'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
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