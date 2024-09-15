Adana'da polis ekipleri 5 kişiyi KPSS Ortaöğretim Sınavı'na yetiştirdi
Adana'da polis ekipleri, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretime geç kalma riski bulunan 5 kişiyi sınav merkezlerine götürdü.
Adana'da polis ekipleri, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretime geç kalma riski bulunan 5 kişiyi sınav merkezlerine götürdü.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınava girecek 5 aday, geç kalmamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, araçlarına aldıkları adayları sınav merkezlerine yetiştirdi.
Adaylar ekiplere teşekkür etti.
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