Adana'da 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki zanlı tutuklandı

Adreste ruhsatsız biri otomatik 5 tabanca ve av tüfeği, 244 mermi, 13 uyuşturucu hap ile 16,10 gram kokain ele geçirildi.

Yüreğir'de 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen ikametteki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.