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        Adana'da "Savaşan İHA Yarışması"nın dördüncü gününde 15 takım mücadele etti

        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması"nın dördüncü gününde 15 takım mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:51
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        Adana'da "Savaşan İHA Yarışması"nın dördüncü gününde 15 takım mücadele etti
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        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması"nın dördüncü gününde 15 takım mücadele etti.

        Kelaynak Havacılık Kulübü'nde devam eden yarışmada, gençlerin tasarladığı İHA'ların teknik kontrolü ve test uçuşları yapıldı.

        "Sabit kanat" kategorisinde düzenlenen etkinlikte 15 takım, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinde birbirleriyle yarıştı.

        Katılımcıların İHA'larının görevlerdeki performansı, jüri tarafından değerlendirildi.

        Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmanın 18 Eylül'de sona ereceğini söyledi.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selim Enes Karışman da tasarladıkları İHA'nın dünkü müsabakalarda kırıma uğradığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Havada okulumuzun diğer ekibinin İHA'sı ile çarpışan aracımız çakıldı. Yedek parçalarımızın bir kısmı yanımızdaydı. Dün gece arkadaşlarımızla hiç uyumadan çalışıp İHA'mızı tekrar bir araya getirdik. Kazadan önce 'Kamikaze' görevini yerine getirmiştik. İki görevi tamamlayıp puanları toplamayı hedefliyoruz."

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