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        Adana'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:59
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        Adana'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

        Türkeli Mahallesi Bosna Sokak'ta bir inşaat firmasının bürosuna av tüfeğiyle ateş açıldı.

        Açılan ateş sonucu dükkanda bulunan A. A, (41) D. C (34) ve M. Ö (43) yaralandı.

        Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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