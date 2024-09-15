Adana'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Türkeli Mahallesi Bosna Sokak'ta bir inşaat firmasının bürosuna av tüfeğiyle ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu dükkanda bulunan A. A, (41) D. C (34) ve M. Ö (43) yaralandı.
Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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