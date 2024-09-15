Adana'da su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

Adana'da su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Karataş ilçesindeki balıkçı barınağında düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, 2023'te su ürünleri alanında 1 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştirildiğini, bunun cumhuriyet rekoru olduğunu belirtti.

Üretimin 450 bin tonunun avcılıktan elde edildiğini kaydeden Er, gelişi güzel avcılık yaptırmadıklarını, sürdürülebilirliği sağlayarak, stokları koruyarak, koruma kontrol dengesini sağlayarak ve belirli bir nizam içerisinde avcılığa izin verdiklerini söyledi.

Er, bundan sonraki dönemde de aynı çerçevede avcılığın sürdürülmesini sağlayacaklarını bildirerek şöyle devam etti: "Sübvansiyonlu krediler, teşvikler ve desteklerle biz balıkçılığı her zaman için destekliyoruz. Son 22 yılda reel rakamlarla balıkçılarımıza 45 milyar doğrudan nakit desteği sağladık. Bu, paydaşlarımızın gelişmesi içindi. Bundan sonraki dönemlerde de desteklerimiz devam edecektir. Moritanya dahil olmak üzere 15 ülkeyle balıkçılık anlaşması yaptık. 12 ülkeyle de görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda 8 ülkede balıkçılarımız avcılık faaliyeti yapıyor. Balıkçılarımıza şanlı bayrağımızı Afrika’da, Karadeniz’in diğer ülkelerinin sularında dalgalandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Kurallara uyalım. Bu kurallar sizlerin hakkı olduğu kadar denizdeki balığın da hakkı. Herkes kendi hakkı içerisinde bu avcılığı yaptırmak zorunda. Kurallara uymamız bizden sonra gelecek nesillere de bu balık nesillerinin aktarılması demektir."

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu da doğal kaynakların sonsuz olmadığını vurgulayarak, "Bu kaynaklar gelecek nesillere aktaracağımız emanettir. Bu nedenle koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmeliyiz. 2024-2025 av sezonumuzun balıkçılarımıza ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Kaymakam Necati Aktan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İlçe Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş da törende konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Daha sonra protokolde bulunanlar balıkçılarla birlikte "vira bismillah" dedi.