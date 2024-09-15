Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turunçlu Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve iş makineleriyle müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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