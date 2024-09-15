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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:51
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Turunçlu Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve iş makineleriyle müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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