GÜNCELLEME - Adana'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ceyhan'da tırla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Ceyhan'da tırla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
M.Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı tır ile Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada, sürücü Ulusoy ve minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Servis aracının Serbest Bölge'ye işçileri taşıdığı sırada kazaya karıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, tır sürücüsü M.Ş'yi gözaltına aldı.
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