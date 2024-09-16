Adana'da ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi

Çekiciyle Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliğinin otoparkına götürülen ve burada kapıları açılan araçta inceleme yapan ekipler 3 kolide ruhsatsız 40 tabanca buldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ikametin önünde park halindeki panelvanın şüpheli görülmesi üzerine araçta arama yapmak istedi.

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