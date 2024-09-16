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        Adana'da okul önlerindeki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

        Adana'da polis ekipleri, okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:36
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        Adana'da okul önlerindeki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
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        Adana'da polis ekipleri, okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, geçen hafta yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, "uyuşturucu ticareti", "hırsızlık", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan aranan 3 şüpheli ile 10 aydan 9 yıla kadar değişen hapis cezalarıyla aranan 4 hükümlü yakalandı.

        Ekipler, okulların çevresindeki denetimleri kapsamında 93 park, 33 metruk yapı, 4 şans oyunları işletmesi, 232 tekel bayi ve 162 servis aracında da incelemede bulundu.

        Kontroller sırasında olumsuzluklarla karşılaşılan 5 iş yerine yönelik işlem başlatan ekipler, okul önlerinde abartılı egzoz bulunan araçlarla gürültü yapan 3 sürücüye 59 bin 600 lira, yaya geçişini engelleyen 2 sürücüye de 6 bin 270 lira para cezası uyguladı.

        Okul önlerindeki denetimlerin süreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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