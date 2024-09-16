Adana'da okul önlerindeki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
Adana'da polis ekipleri, okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.
Adana'da polis ekipleri, okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, geçen hafta yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, "uyuşturucu ticareti", "hırsızlık", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan aranan 3 şüpheli ile 10 aydan 9 yıla kadar değişen hapis cezalarıyla aranan 4 hükümlü yakalandı.
Ekipler, okulların çevresindeki denetimleri kapsamında 93 park, 33 metruk yapı, 4 şans oyunları işletmesi, 232 tekel bayi ve 162 servis aracında da incelemede bulundu.
Kontroller sırasında olumsuzluklarla karşılaşılan 5 iş yerine yönelik işlem başlatan ekipler, okul önlerinde abartılı egzoz bulunan araçlarla gürültü yapan 3 sürücüye 59 bin 600 lira, yaya geçişini engelleyen 2 sürücüye de 6 bin 270 lira para cezası uyguladı.
Okul önlerindeki denetimlerin süreceği bildirildi.
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