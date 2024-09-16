Adana'da okul önlerindeki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Adana'da polis ekipleri, okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, geçen hafta yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, "uyuşturucu ticareti", "hırsızlık", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan aranan 3 şüpheli ile 10 aydan 9 yıla kadar değişen hapis cezalarıyla aranan 4 hükümlü yakalandı.