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        Altın Koza'da 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak

        Bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünya sineması bölümünde gösterilecek 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:31
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        Altın Koza'da 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak
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        Bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünya sineması bölümünde gösterilecek 11 film Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

        Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, dünya sineması bölümünde gösterilecek filmler açıklandı.

        Bu kapsamda, "Megalopolis", "Kutsal İncirin Tohumu", "Bir Salyangozun Anıları", "Süleyman'ın Hikayesi", "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre", "Aydınlık Hayallerimiz", "Kutsal Enerji", "Cennetin Kıyısındaki Köy", "Vahşi Elmas", "Gidecek Yer Yok" ve "Çalınan Gezegenim" isimli filmler Adana'da ilk kez gösterilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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