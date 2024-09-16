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        Çukurova'dan tarımsal üretime yeni nohut ve arpa tohumları kazandırıldı

        ÖMER FANSA - Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 3 nohut ve 2 arpa çeşidi tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:27
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        Çukurova'dan tarımsal üretime yeni nohut ve arpa tohumları kazandırıldı
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        ÖMER FANSA - Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 3 nohut ve 2 arpa çeşidi tescillendi.

        Buğdaydan pamuğa, ayçiçeğinden mısıra kadar çok sayıda bitkiyle ilgili çalışmaların yapıldığı enstitüde protein oranı, pazar değeri ve verimi yüksek, hasatta dane kaybı düşük nohut ve arpa çeşitleri geliştirildi.

        Geliştirilen nohut tohumlarına "Tolga", "Nuribey", "İsmetbey", arpa çeşitlerine de "Sürpriz" ve "Şaheste" isimleri verildi.

        Enstitüde son geliştirilen tohumlarla nohutta tescillenmiş çeşit sayısı 9'a, arpa sayısı da 6'ya yükseldi.

        Tohumlar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek çiftçinin hizmetine sunulacak.

        Enstitü Müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine, yaklaşık 100 yıldır Türk tarımına hizmet veren enstitülerinde, bugüne kadar başta buğday olmak üzere 100'e yakın tohum çeşidi geliştirdiklerini söyledi.

        Türk çiftçisinin refah düzeyinin artması için çalıştıklarını belirten Çil, şöyle konuştu:

        "Gün geçtikçe çeşitlerin demode olması, yeni problemlerin ortaya çıkması, hem üretici hem tüketici hem de sanayicinin yeni lezzet, tat ve kalite taleplerine uygun çeşit geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Enstitü olarak Türkiye'de önemli bir konumdayız. Geliştirilen çeşitlerin ekonomiye kazandırılması, yurt içi ve yurt dışı pazarda yer alması konusunda çok hizmet veriyoruz."

        - Geliştirilen nohutlar iri taneli

        Nohut çeşitlerini geliştiren ziraat mühendisi Dürdane Mart, kazık kök yapısına sahip nohudun toprağı derinlemesine işlemesi ve azot yönünden zenginleştirmesiyle tarımın yanı sıra protein açığını kapatabilme özelliğiyle de insan beslenmesi açısından önemli bir ürün olduğunu belirtti.

        Mart, geliştirdikleri çeşitlerin Türk toplumunun tercih ettiği iri taneli nohut olduğunu dile getirdi.

        Arpa çeşitlerini geliştiren ziraat mühendisi Hasan Ay da arpanın susuzluğa dayanıklı bir bitki olması dolayısıyla günümüzde gelişen iklim koşullarında yetiştiriciliğinin öne çıktığını aktardı.

        Ay, enstitüde 2012'den bu yana ürünle ilgili ıslah çalışmalarının yapıldığını belirtti.

        Enstitüde yeni geliştirilen 2 tohumla arpada çeşidin 6'ya yükseldiğini ifade eden Ay, şunları kaydetti:

        "Son geliştirdiğimiz 'Sürpriz' ve 'Şaheste' çeşitlerinin tohum üretim miktarı arttırılmaya çalışılıyor. Tohum dağıtıcı firmalarla bağlantı halindeyiz. Bunların tohumlarını onlara dağıtıp çiftçilerimize bir an önce ulaştırmak için mücadele ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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