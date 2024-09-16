Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, 9-15 Eylül'de 25 farklı noktada uygulama yaptı.
Uygulamada, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 mermi, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Denetimlerde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
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