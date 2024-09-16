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        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:50
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        Adana'da çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı.

        İlçe belediyesine ait çöp toplama aracı, Karslılar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak müstakil bir eve çarptı.

        Evin mutfak duvarının bir bölümünün yıkıldığı kazada, içeride bulunan kişi yaralandı.

        Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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