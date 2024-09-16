Adana'da çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı.
İlçe belediyesine ait çöp toplama aracı, Karslılar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak müstakil bir eve çarptı.
Evin mutfak duvarının bir bölümünün yıkıldığı kazada, içeride bulunan kişi yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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