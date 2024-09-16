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        Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:00
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        Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 3 ay hapis cezası
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        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık A.Y.S. ve avukatı hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme programlarını kullandığını, örgüt mensubu polislerin eşlerine "mahrem abla" sıfatıyla sohbet toplantıları organize ettiğini ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

        Savcı, ayrıca sanığın örgütsel talimatlara göre hareket ettiğini, FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında çalıştığını ifade ederek, A.Y.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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