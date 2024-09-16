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        Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili 11 sanık hakim karşısında

        Adana Büyükşehir Belediyesinin 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 5'i tutuklu 11 sanığın 7'şer yıldan 19'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:34 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:34
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        Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili 11 sanık hakim karşısında
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        Adana Büyükşehir Belediyesinin 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 5'i tutuklu 11 sanığın 7'şer yıldan 19'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S, belediye çalışanı M.İ.T. ile reklam ajansı sahipleri ve temsilcileri S.D, S.A, T.C.O. ile tutuksuz M.D, U.Ş, Y.Y, M.İ, C.K. ve M.F.G. ile avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.S, yargılama dosyasına konu olan WhatsApp grubuna sadece bazı teknik işlerin tasarımlarının gönderildiğini söyledi.

        Bu tasarımları inceledikten sonra onay verdiklerini belirten M.S, şunları söyledi:

        "Ben belediyede teknik tasarım konusunda uzmandım. Ben kimseden deprem bağışı altında para toplamadım. Bu kapsamda bir WhatsApp grubu kurmadım. Zaten deprem yardımı ile ilgili belediyenin kendi resmi hesaplarından paylaşım yapılmıştır. O süreçte belediyeye fotoğraf makinesi ve kamera alımı yapıldı. Bu fotoğraf makinesi ve kamera da deprem bağışı adı altında Hatay Büyükşehir Belediyesi basın birimine gönderildi. Bunların kayıtları mevcuttur. Mahkemenizce ilgili yerlerden istenebilir. Bu durumdan Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'nin de bilgisi vardır. Hatay Büyükşehir Belediyesi o dönemde bizden powerbank, fener ve bazı kıyafetler konusunda da yardım yapmamızı istedi. Biz iddia edildiği gibi şahıslara bedava cep telefonu alıp vermedik. Ben görevimi kötüye kullanmadım. Kamu zararına sebebiyet vermedim. Kesinlikle yolsuzluk yapmadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Savunmaları alınan diğer sanıklar da reklam ihalelerine fesat karıştırmadıklarını ve rüşvet almadıklarını belirterek, tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti de S.D, T.C.O. ve M.İ.T'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Operasyon

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de yapılan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

        Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 11 zanlıyı gözaltına almıştı.

        Şüphelilerden M.S, Büyükşehir Belediyesi çalışanı M.İ.T. ile reklam ajansı sahipleri ve temsilcileri olan S.D, S.A, T.C.O. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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