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        Adana'da bekçiyi bıçakla yaralayan genç kız tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaraladıktan sonra silahla ayağından vurularak yakalanan genç kız tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:32
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        Adana'da bekçiyi bıçakla yaralayan genç kız tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaraladıktan sonra silahla ayağından vurularak yakalanan genç kız tutuklandı.

        Atatürk Caddesi'nde dün akşam çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralamasının ardından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilen M.U'nun (17) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        M.U. ve olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Yiğitcan F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Elinden bıçakla yaralanan bekçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Atatürk Caddesi'nde dün akşam bir taksi sürücüsüyle kavga eden M.U, olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralamıştı.

        Bunun üzerine söz konusu kadın, yaralı bekçi tarafından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

        Yaralı bekçi ve şüpheli kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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