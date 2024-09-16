Adana'da bekçiyi bıçakla yaralayan genç kız tutuklandı

Yaralı bekçi ve şüpheli kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Bunun üzerine söz konusu kadın, yaralı bekçi tarafından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Atatürk Caddesi'nde dün akşam bir taksi sürücüsüyle kavga eden M.U, olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralamıştı.

Şüphelilerden M.U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Yiğitcan F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.U. ve olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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