Stat:YeniAdana
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Kemal Elmas, Kadir Akıllı
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Donkor, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 59 Harun Alpsoy), Turgay Gemicibaşı, Fofana, Dabo, Diakite (Dk. 59 Ferhat Katipoğlu), Ciss (Dk. 90 Metehan Mustafa Mollaoğlu), Metehan Altunbaş (Dk. 73 Doğukan Emeksiz)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Togui (Dk. 68 Halil Can Ayan), Traore (Dk. 88 Diouf), Rroca (Dk. 78 Oğuzhan Ayaydın), Camara (Dk. 88 Süleyman Luş), Dembele (Dk. 88 Orhan Nahırcı)
Goller: Dk. 56 Rroca (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 82 Doğukan Emeksiz (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Uğur Demirok (Yedek kulübesi) (Adanaspor), Dk. 90+4 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)
ADANA
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