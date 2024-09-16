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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 22:02 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:02
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

        Adanaspor: Jankat Yılmaz, Donkor, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 59 Harun Alpsoy), Turgay Gemicibaşı, Fofana, Dabo, Diakite (Dk. 59 Ferhat Katipoğlu), Ciss (Dk. 90 Metehan Mustafa Mollaoğlu), Metehan Altunbaş (Dk. 73 Doğukan Emeksiz)

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Togui (Dk. 68 Halil Can Ayan), Traore (Dk. 88 Diouf), Rroca (Dk. 78 Oğuzhan Ayaydın), Camara (Dk. 88 Süleyman Luş), Dembele (Dk. 88 Orhan Nahırcı)

        Goller: Dk. 56 Rroca (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 82 Doğukan Emeksiz (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 62 Uğur Demirok (Yedek kulübesi) (Adanaspor), Dk. 90+4 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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